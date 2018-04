Michael Essien: Saya Sekarang Khawatir, Apa yang Akan Saya Lakukan Selanjutnya

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Gelandang sarat pengalaman Michael Essien kembali buka suara soal statusnya di Persib Bandung.

Perkembangan kabar terbaru Essien itu diungkap oleh salah satu media Ghana, Ghana Soccer Net.

Kepada Finder Sports dalam peluncuran sebuah acara yang diadakan di Swiis Spirit Hotel, Essien mengaku masih bermain di Persib.

"Saya masih bermain di Indonesia dan saya berpikir untuk segera pensiun," ujar Essien dikutip dari Ghana Soccer Net.

Seperti yang telah diketahui sebelumnya, Essien tidak masuk dalam rancangan pelatih Mario Gomez untuk Persib di musim 2018.

"Saya sekarang khawatir tentang apa yang akan saya lakukan selanjutnya," ujar mantan pemain Chelsea itu.

Rupanya Essien telah memikirkan rencana untuk pensiun, apakah di Persib Bandung menjadi klub terakhirnya?

“Saya tidak punya rencana untuk menjadi pelatih, tetapi saya mungkin melakukan sesuatu yang berhubungan dengan sepak bola,” ujar Essien.

Essien sedang menjadi Duta Besar untuk klub sepak bola Chelsea diresmikan sebagai Duta Merek untuk Rexona "Be The Next Champion".

Program tersebut adalah kemitraan antara Rexona dan Chelsea Football Club yang bertujuan untuk mengembangkan sepak bola di Afrika.

“Saya pikir kita akan menemukan Michael Essien berikutnya atau bahkan seseorang yang lebih baik dari saya. Itu mungkin," ujar Essien.(*)