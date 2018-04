5 Siswa Indonesia Raih 2 Emas dan 3 Perunggu di Lomba Penelitian Internasional di Serbia

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Siswa-siswi SMA & SMP dari berbagai wilayah di Indonesia sukses meraih 2 medali emas lomba penelitian internasional "25th International Conference of Young Scientists (ICYS) 2018 di Beograd, Serbia, 19-25 April 2018.

Dari rilis yang diterima dari Center for Young Scientists, Rabu (25/4/2018), tim yang dipimpin Monika Raharti (Center for Young Scietists Indonesia) juga membawa pulang 3 medali perunggu, 2 special awards, dan penghargaan best poster.

Emas diraih Muhammad Firman Nuruddin dari SMA Taruna Nusantara Magelang di bidang Environmental Science dan Ian Santoso dari SMA Cita Hati West Campus Surabaya pada bidang Life Sciences.

Medali perunggu dipersembahkan Firman Fathoni dari SMPN1 Surabaya pada bidang Computer Science, Michael Teguh Laksana dari SMA St Aloysius Bandung pada bidang Physics, dan Peter Gonawan dari SMA Cita Hati East Campus Surabaya pada bidang Engineering.

Nicholas Patrick dari SMP Cita Hati Surabaya meraih Special Award bidang Mathematics, dan Stephanie Susanto & Suzan Basaran dari SMA Budi Utama Yogyakarta juga mendapatkan Special Award bidang Life Sciences.

Arflyno Chrisdion Pudayar Pahombar Ludjen dari SMA Bina Cita Utama Palangkaraya berhasil meraih The Best Poster bidang Computer Science.

Direktur Pembinaan SMA, Kemendikbud mengatakan para pelajar itu bersemangat untuk mengharumkan nama Indonesia di Beograd.

Tim Indonesia disambut hangat oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Serbia di Beograd yang juga hadir pada acara Closing and Awarding Ceremony ICYS 2018di Sumice, Beograd, Serbia.

Para siswa ini akan tiba di Tanah Air pada Kamis (26/4/2018) pukul 15:05 WIB di Bandara Soekarno Hatta. (*)