VIDEO: Make Up Artis Mira, Beri Tips Gampang Pakai Bulu Mata Palsu Seperti Ini

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Ingin mencoba gunakan bulu mata palsu tapi tidak tahu caranya bagaimana ?

Di acara Women In The Millenials Area, yang diselenggarakan oleh Colony Corner, Jalan Sumatera No 31, Kota Bandung, Senin (23/4/2018), make up artis Mira mengemukakan berbagai cara mudah menggunakan bulu mata palsu.

Mira mengatakan ketika menempel bulu mata sebaiknya lemnya jangan ditempel di bulu mata.

Lem sebaiknya dioles di kelopak mata sehingga Anda bisa mengatur panjang pendeknya bulu mata sesuai keinginan.

Simak video berikut yaa untuk penjelasan lengkapnya! (*)