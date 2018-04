Untuk Pulihkan Hak Perempuan, P&G dan Yayasan Sayangi Tunas Cilik Buat Program Kesetaraan Gender

Corporate Communications Manager P&G Indonesia, Stephan Sinisuka (kiri berkaca mata) di Aryaduta Hotel, Jalan Sumatera No 51, Selasa (24/4/2018).

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pandangan mengenai perempuan sebagai manusia yang lemah dan dinilai tidak berdaya masih menjadi sebuah fenomena yang biasa dilontarkan oleh para pria.

Selain itu, pernikahan perempuan usia dini di berbagai daerah, masih banyak terjadi, sehingga membuat perempuan tak memiliki wewenang dalam memilih dan pengambilan keputusan.

Perempuan juga memiliki akses yang terbatas dalam pekerjaan, maupun menanggung beban yang cukup besar dalam urusan domestik, baik di rumah maupun di tempat kerja.

Melihat fenomena tersebut, Procter & Gamble (P&G) dan Yayasan Sayangi Tunas Cilik (YSTC) meluncurkan program kerja sama We See Equal : Transforming Gender Norms Among School Children".

Baca: Nih Tips Mudah Melepas dan Merawat Bulu Mata Palsu, Ternyata Gampang Banget

Baca: Terbukti Korupsi Proyek KTP Elektronik, Setya Novanto Divonis 15 Tahun Penjara

Melalui We See Equal, YSTC mitra save the children mempromosikan kesetaraan gender termasuk remaja perempuan dan remaja laki-laki.

Corporate Communications Manager P&G Indonesia, Stephan Sinisuka mengatakan bersama YSTC, pihaknya ingin membuat perubahan antara lelaki dan perempuan untuk mendapatkan kesenjangan suara.

"Melalui adanya program ini perempuan diharapkan bisa lebih berani, sama dengan pria," ujar Stephan di Aryaduta Hotel, Jalan Sumatera No 51, Selasa (24/4/2018).