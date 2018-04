Menengok Foto-foto Yunita, Produser Cantik yang Dikabarkan Dekat dengan Roy Kiyoshi

TRIBUNJABAR.ID - Paranormal Roy Kiyoshi dikabarkan sedang dekat dengan seorang wanita bernama Yunita.

Berawal dari adanya unggahan potret kebersamaan Roy Kiyoshi dengan Yunita di Instagram, warganet pun menduga ada hubungan spesial di antara keduanya.

Pada unggahan tersebut, Roy menuliskan tagar 'lovelywoman'.

"I love you to the moon and back (emoji hati) @yyunita38 #love #lovelylady #lovelywoman #soulmate #lovelypartner #karma @karmashowantv @robbypurba," tulis Roy Kiyoshi.

Melihat kedekatan Roy dan Yunita itu, banyak warganet mengaku patah hati.

Pemilik akun @faatiimaah__ berkomentar, "Kak Roy aku cemburu."

"Patah hati jadi dua," tulis pemilik akun @dianasuciramadani.

"Sakit tapi gk berdarah, ya ini (emoji menangis)," tulis pemilik akun @laila_regita.

Yunita diketahui bekerja sebagai karyawan ANTV dan memproduseri acara Karma yang dibawakan Roy dan Robby Purba.

Bila menengok galeri akun media sosial Roy, potret Yunita memang jarang terlihat.