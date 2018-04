Maria Juara 1, Abdul Runner Up, Ini Video Penampilan Mereka saat Konser Result & Reunion

TRIBUNJABAR.ID - Sebagai dua finalis yang memperebutkan predikat juara, Maria Simorangkir dan Ahmad Abdul mampu tampil memukau di konser Result & Reunion Indonesian Idol 2018, Senin (23/4/2018).

Keduanya mempunyai kelebihan masing-masing dalam bernyanyi. Abdul terkenal karena suara khasnya, sedangkan Maria banyak dipuji karena kemampuannya dalam menaklukan lagu-lagu sulit.

Namun tetap saja, nasib keduanya ditentukan oleh jumlah vote dari para pemirsa.

Hasilnya pun diumumkan di penghujung konser puncak ini. Akhirnya Maria Simorangkir dinobatkan sebagai juara pertama ajang pencarian bakat yang tayang di RCTI itu.

Pada konser Result & Reunion ini, Maria dan Abdul bernyanyi untuk dua kategori, yaitu solo dan kolaborasi.

Abdul tampil lebih dulu membawakan lagu Won't Go Home Without You yang dipopulerkan oleh Maroon 5. Sebagai finalis pembuka, ia sukses mendapatkan standing ovation dari kelima juri yang terdiri dari Ari Lasso, Maia Estianty, Armand Maulana, Bunga Citra Lestari (BCL), dan Judika.

BCL mengaku bahwa ia sudah tidak bisa berkomentar lagi terkait aksi panggung Abdul yang apik itu.

"Abdul, itu tadi seksi banget," ujar BCL disambut tepuk tangan penonton.

Ari Lasso ikut menambahkan, menurutnya penampilan Abdul sangat membius.

"Gue aja nih ya, dari awal sampai akhir nggak berkedip nontonin dan nikmatin suara dan cara nyanyi kamu serta attitude kamu di atas panggung tadi, Dul," ujar Ari Lasso.