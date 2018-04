Lolos ke Babak Berikutnya, Persija Jakarta Ikuti Jejak Persib Bandung Juara Grup H AFC Cup

TRIBUNJABAR.ID - Persija Jakarta tampil garang ketika melawat ke kandang Tampines Rovers di Stadion Jalan Besar, Singapura, Selasa (24/4/2018).

Tim asuhan Stefano Cugurra itu melumat tim tuan rumah dengan skor 4-2.

Gol Persija disumbangkan Rezaldi Hehanussa ('21), Marko Simic ('45), Novri Setiawan ('51) dan Addison Alves ('71)

Kemenangan Persija tak lepas dari peran gelandang mungil, Riko Simanjuntak yang memberikan assist untuk tiga gol yang dibuat oleh Persija.

23' GOAL! 1-0 @persija_jkt



Rezaldi controls the ball at the far post and converts at the near post. Deserved lead for the away side!#TPRvPSJ #AFCCup2018 pic.twitter.com/WFFHe0XkU4