KPU Jabar Targetkan Partisipasi Disabilitas di Atas 50 Persen

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ferry Fadhlurrahman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Komisioner Divisi Pemuktahiran Data, Ferdiman Bariguna, mengatakan KPU Jabar menargetkan 50 persen penyandang disabilitas menggunakan hak pilihnya pada Pilkada 2018.

Target itu disebutkannya mengingat pada pemilu sebelumnya partisipasi penyandang disabilitas masih di bawah 50 persen.

"Sesuai data yang kami lihat, partisipasi (penyandang disabilitas) pada pemilu sebelumnya kurang dari 50 persen, tahun ini targetnya lebih dari itu," ujar Ferdiman di Hotel Ibis Budget, Selasa (24/4/2018).

Baca: Ramalan Mbah Mijan Soal Ruben Onsu Buat Sarwendah Marah dan Kecewa, Dia Tantang Lakukan Hal ini

Ferdiman menjelaskan, bahwa di Jawa Barat ada sekitar 50 ribu penyandang disabilitas sesuai dengan data hasil coklit beberapa bulan yang lalu.

Angka tersebut sudah didata sesuai jenis disabilitasnya, baik tunanetra, tunarungu, dan tunadaksa.

Maria Juara 1, Abdul Runner Up, Ini Video Penampilan Mereka saat Konser Result https://t.co/EIcUhIMaos via @tribunjabar — Tribun Jabar (@tribunjabar) April 24, 2018

Mereka juga sudah didata per TPS sehingga diharapkan fasilitas yang diberikan pun tepat sasaran.

"Kan kalau pada 2014 itu hanya data analitik statistik saja, sekarang semuanya data by name by adress," ujar Ferdiman. (*)