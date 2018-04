Peringati Hari Kartini, Colony Corner Udang 2 Wanita Cantik Ini Bagikan Sukses Berbisnis Online

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Siapa bilang wanita yang mengurus keluarga tak bisa mendapatkan penghasilan tambahan?

Adanya teknologi yang semakin canggih saat ini memudahkan bagi Ibu rumah tangga untuk bisa berjualan online.

Hal inilah yang dilakukan oleh dua wanita cantik yaitu Fitri Gustiana dan Nelimay yang berbagi pengalaman akan suksesnya berbisnis online.

Dalam rangka peringatan Hari Kartini, Colony Corner adakan acara "Women In The Millenials Area" di Jalan Sumatera No 31, Senin (23/4/2018).

Fitri yang merupakan founder dari kosmetik Jafra dan Nelimay merupakan founder dari bulu mata four angels mengajak untuk produktif dan memanfaatkan media sosial yang bisa dijadikan ladang binis online.

"Saya dan Nelimay bisa berbisnis bersama mulanya dari ngopi cantik yang berbagi soal kecantikan," ujar Fitri yang tampak cantik gunakan kain berwarna orange cerah.

Fitri mengatakan ia memulai bisnis Jafra di Indonesia dalam jangka waktu lima tahun dan mendapatkan ilmu yang luar biasa.

Sebagai wanita, Fitri mengingatkan jika harus terus berinovasi dalam kehidupan, buanglah semua penyakit hati.