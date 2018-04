Dedikasi XL Axiata di Industri Telekomunikasi Indonesia Berbuah Apresiasi 

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Dedikasi dan kerja keras PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) berbuah apresiasi di sejumlah bidang.

Sepanjang Maret hingga pertengahan April 2018 ini, menerima tiga penghargaan dari publik.

Penghargaan terbaru adalah "The Best Content Marketing Implementation In Office Equipment, IT, Telecommunication" untuk AXIS dalam ajang “Indonesia Content Marketing Awards” (ICMA) 2018 yang diinisiasi oleh Grid Story Factory dan Grid Voice (Kompas Gramedia).

Penghargaan lainnya adalah “Apresiasi 100% Musik Indonesia” dan “PR Indonesia Award 2018”.

“AXIS sangat bangga atas penghargaan yang telah diterima. Hal ini membuktikan konsistensi AXIS untuk selalu mendukung anak muda yang kreatif melalui penyediaan produk-produk layanan yang sangat cocok untuk kalangan mereka. Selain itu, penghargaan ini akan semakin memotivasi kami untuk juga lebih kreatif lagi dalam merancang produk layanan yang memberikan solusi atas kebutuhan komunikasi pelanggan, namun juga mendorong produktivitas dan kreatifitas mereka,” kata Head Youth Marketing Communication AXIS, Randu Zulmi setelah menerima penghargaan ICMA 2018, pekan lalu di Jakarta.

Indonesia Content Marketing Awards (ICMA) merupakan suatu ajang untuk mengapresiasi sekaligus mengukur strategi konten marketing yang telah dilakukan oleh suatu brand atau institusi yang ada Indonesia. Penilaian dimulai dari seleksi terhadap 3.597 brand yang memiliki owned media berupa website, media sosial, maupun in-house magazine.

Mulai dari performa engagement, kualitas konten, dan estetika visual baik di website maupun media sosial yang saat ini dikelola. Untuk penilaian in-house magazine terdapat perbedaan aspek penilaian yang meliputi kualitas desain visual, kualitas cover, dan kualitas konten halaman isi.

