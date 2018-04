Bukannya Dapat Keringanan, Hukuman untuk Supardi Nasir Malah Ditambah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Sanksi yang dikenakan kepada pemain Persib Bandung, Supardi Nasir semakin berat.

Komite Banding (Komding) PSSI menambah denda sebesar Rp 25 juta untuk Supardi.

Sedangkan hukuman larangan empat kali bermain yang diputuskan Komisi Disiplin PSSI dikuatkan Komisi Banding.

Sebelumnya, Supardi melakukan pelanggaran karena terbukti menanduk wasit Dwi Purba Adi Wicaksana saat pertandingan menghadapi Mitra Kukar pada Minggu (8/4/20178).

Hal ini berdasar Surat Keputusan Komite Disiplin PSSI Liga 1 nomor 010/L1/SK/KD-PSSI/IV/2018, tertanggal 11 April 2018.

“Merujuk kepada pasal 50 ayat 1 (b) dan ayat (2) Kode Disiplin PSSI. Sdr. Supardi dihukum larangan bermain sebanyak 4 (empat) pertandingan, pada pertandingan: Arema FC vs PersibBandung, tanggal 15 April 2018; Persib Bandung vs Borneo FC, tanggal 21 April 2018; Persija Jakarta vs Persib Bandung, tanggal 28 April 2018; Madura United vs Persib Bandung, tanggal 4 Mei 2018,” tulis Komdis dalam keputusannya.

Komdis juga menjatuhkan denda Rp 50 juta untuk Supardi.

Bukannya mendapat keringanan, hukuman Supardi malah diperberat oleh Komding. terutama dari sisi denda.

“Komite Banding memutuskan sanksi larangan bermain sebanyak 4 kali, dan denda Rp. 75.000.000,” bunyi SK Komding: nomor 02/KEP/KB/LIGA1/IV/2018, tanggal 19 April 2018,” demikian keputusan Komding seperti dikutip dari web resmi PSSI.

Sejauh ini Supardi sudah menjalani hukuman sebanyak dua laga.

Tanpa Supardi, pelatih Persib Bandung, Mario Gomez memainkan Henhen Herdiana sebagai bek sayap kanan.(*)

