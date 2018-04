Ajang Musik Ini Kembali Lahirkan Anak Muda Berbakat, Satu di Antara Pemenangnya Berasal dari Bandung

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Kemal Setia Permana

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - "Pucuk Momen" akhirnya diraih oleh finalis terpilih sebagai pemenang ajang Pucuk Cool Jam 2018 yang digelar di Taman Menteng Jakarta, Sabtu (21/4/2018) malam.

Para pemenang yang kini siap menorehkan prestasi seni di ranah industri kreatif Indonesia, adalah Synthetic asal SMA Negeri 4 Tangerang Selatan dari Kategori Band dan New Kabisa asal SMA BPI 1 Kota Bandung dari Kategori Ekstrakurikuler.

Tim SMA BPI 1 ini didaulat sebagai pemenang pertama Pucuk Cool Jam 2018.

Perwakilan juri dari kategori band, M Adri Prakarsa (Adri Nidji/Nev) mengaku bangga oleh seluruh penampilan Finalis Pucuk Cool Jam 2018, khususnya finalis yang terpilih sebagai pemenang.

Ia menyatakan bahwa ada yang berbeda dari band yang sukses menjadi pemenang Pucuk Cool Jam 2018 ini.

“Melihat penampilan para finalis ini membuat saya terkenang dengan masa di mana dulu ketika saya masih ada di posisi mereka, dan saya bangga akan itu. Energi musik yang disampaikan luar biasa dilengkapi dengan penguasaan materi yang cerdas. Saya dan Satrio juga Iman sangat sulit menentukan siapa yang terbaik sejujurnya. Namun kami sepakat pemenang yang kami pilih ini adalah best of the best bukan berarti yang lain tidak bagus, semua yang tampil hari ini berhasil mencuri hati kami,” ungkap Adri melalui keterangan pers yang diterima Tribunjabar.id, Senin (23/4/2018).

Tak hanya kategori band, para finalis Pucuk Cool Jam 2018 kategori ekstrakurikuler juga tampil dengan apik dan sukses menghibur para pengunjung yang hadir di Pucuk Cool Jam Festival 2018. Pemenang kategori ekstrakurikuler memiliki nilai outstanding di semua kriteria penjurian.

Momen ini tentu menjadi Pucuk Momen yang tak terlupakan bagi para pemenang Pucuk Cool Jam 2018.

"Terima kasih dan apresiasi terhadap Teh Pucuk Harum yang telah memberikan banyak kesempatan luar biasa bagi kami. Pucuk Cool Jam 2018 ini adalah pembelajaran terbaik bagi kami sepanjang kami memilih musik dan seni sebagai kegemaran kami. Ini akan terus menjadi bagian dari proses pembelajaran yang nggak akan pernah terlupakan karena bisa bertemu dengan teman dan juri yang hebat. Semoga perjalanan ini menjadi pemicu untuk kami melangkah lebih jauh lagi,” ujar Arrafiu, keyboardist Synthetic pemenang Pucuk Cool Jam 2018 kategori band dari SMA Negeri 4 Tangerang Selatan.

Erick Harijanto, Marketing Manager RTD Tea & Juice PT Mayora Indah Tbk, menyebutkan bahwa ‎Teh Pucuk Harum sebagai penyelenggara ajang musik berbakat bertajuk Pucuk Cool Jam 2018 ini sangat bangga bisa menjadi saksi perkembangan musisi muda berbakat dari tahun ke tahun.

“Kami berharap Pucuk Cool Jam Festival 2018 ini bisa menjadi penutup manis dari rangkaian Pucuk Cool Jam 2018. Semoga ini menjadi awal yang baik bagi para pemenang sekaligus Pucuk Momen yang tak akan terlupakan,” ujarnya. (*)