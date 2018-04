Merdeka Motor Cabang Soreang Gelar Toyota Customer Gathering, Akrab Seperti di Rumah Sendiri

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mumu Mujahidin

TRIBUNJABAR.ID, SOREANG - Dealer Merdeka Motor cabang Soreang menggelar Toyota Customer Gathering di Kantor Dealer Jalan Raya Soreang No 443, Kabupaten Bandung, Sabtu (21/4/2018). Gathering kali ini bertemakan Burtok (Bursa Toyota Kita).

Dalam rangka memperkenalkan dan mendekatkan diri kepada konsumen, Dealer Merdeka Motor mengundang customer setia Toyota yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bandung, khususnya Bandung selatan. Dealer Merdeka Motor juga mengundang customer-costumer baru yang memang berminat terhadap produk Toyota.

"Rasa terima kasih juga kami sampaikan kepada masyarakat, karena sudah percaya kepada kita sehingga sampai saat ini Toyota masih menjadi brand penjualan nomor satu di Indonesia. Orang ngomongin mobil ya ngomong Toyota," kata Kepala Cabang Dealer Merdeka Motor Soreang, Anditya Nanda di kantornya kemarin.

Gathering digelar secara kekeluargaan dan sederhana dengan berbagai kegiatan, seperti pameran, Bursa Toyota Kita (Butok), trade in all brand (tukar tambah semua merk mobil), free test drive All New Yaris, panggung hiburan, stand makanan dan ramah tamah bersama seluruh customer setia Toyota dan lomba foto selfie.

"Tidak besar dan tidak mewah, kami gelar sederhana agar lebih homey. Dengan suasana kekeluargaan, ngobrol dan makan bareng, anggap seperti rumah sendiri (customer)," katanya.

Uniknya Dealer Merdeka Motor terbesar di wilayah Bandung Selatan ini juga menawarkan trade in atau menampung para costumer yang ingin menukar tambah mobil lama mereka dengan mobil jenis Toyota yang baru tentunya. Selain itu pihak dealer juga memfasilitasi penjualan mobil lama costumer, sehingga customer tidak harus menawarkan sendiri mobil bekas mereka.

"Trade in ini untuk semua jenis/merk mobil, jadi melepas mobil lama mereka dan menggantinya dengan mobil Toyota baru yang kami tawarkan. Kami menargetkan 30-40 SPK (Surat Pemesanan Kendaraan) untuk kegiatan hari ini," katanya.