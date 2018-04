KPU Purwakarta Temukan 3.469 Data Pemilih Ganda

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Haryanto

TRIBUNJABAR.ID, PURWAKARTA - KPU Purwakarta menggelar rapat pleno sinkronisasi DPT pasca penetapan DPT pada Kamis (19/4/2018).

Rapat pleno sinkronisasi dilakukan atas rekomendasi Panwaslu Purwakarta untuk melakukan pencermatan, rekap dan pleno ulang.

Rekomendasi itu berdasarkan adannya temuan dugaan nama pemilih ganda di Sidalih pada penetapan DPT, Kamis (19/4/2018).

"Data yang ganda dihapus, salah satu. Saat pleno kemarin basisnya baru data rekap manual. Kalau sidalih, sudah pake aplikasi. Jadi yang ganda dapat diketahui," kata Ketua Panwaslu Purwakarta, Oyang Este Binos saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Jumat (20/4/2018).

Oleh karena itu, Ketua KPU Purwakarta, Ramlan Maulana pun langsung menggelar rapat.

Pencermatan dilakukan, dan menghapus salah satu data yang dianggap ganda.

Hal ini dilakukan sebagai upaya mengakurasikan data pemilih.

"Sebelumnya dilakukan pencermatan melalui penyaringan by name by addres. Didapat sekitar 3.469 data ganda," kata Ramlan di kantor KPU Purwakarta, Jalan Flamboyan, Nagri Kaler, Purwakarta.

Kini, usai rapat pleno sinkronisasi yang telah dilakukan, menurutnya DPT untuk Pilgub Jabar maupun Pilbup Purwakarta 2018 telah final.