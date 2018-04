Jadwal Siaran Langsung Sepak Bola, Jumat sampai Senin: Ada Persib vs Borneo dan WBA vs Liverpool

TRIBUNJABAR.ID - Penikmat sepak bola akan disuguhkan duel menarik Manchester United dan Persib Bandung.

Manchester United akan meladeni Tottenham Hotspur dalam semifinal Piala FA 2017-2018 di Stadion Wembley, London.

Pada musim 2016-2017, Manchester United terhenti di perempat final setelah disingkirkan Chelsea.

Tottenham Hotspur adalah semifinalis musim lalu, yang juga disingkirkan Chelsea.

Persib Bandung akan menjamu Borneo FC dalam upaya perbaikan posisi.

Dalam klasemen sementara Liga 1, Persib berada di posisi ke-11 dengan 5 poin. Borneo FC di posisi kelima dengan 7 poin.

TANGGAL HARI KICK OFF EVENT PERTANDINGAN LIVE TV

20/04/2018 Jumat 15.30 Liga 1 PSIS Semarang vs Persija Jakarta Indosiar

20/04/2018 Jumat 18.30 Liga 1 PSMS Medan vs Perseru Serui Indosiar

21/04/2018 Sabtu 15.30 Liga 1 Madura United vs Arema FC Indosiar

21/04/2018 Sabtu 18.30 Liga Inggris West Bromwich vs Liverpool bein Sport 1

21/04/2018 Sabtu 18.30 Liga 1 Persib Bandung vs Borneo FC Indosiar

21/04/2018 Sabtu 20.30 Bundesliga Hannover vs Munchen Fox Sport 3

21/04/2018 Sabtu 23.30 Bundesliga Dortmund vs Leverkusen Fox Sport 2

22/04/2018 Minggu 15.30 Liga 1 Bali United vs Barito Putera Indosiar

22/04/2018 Minggu 18.30 Liga 1 Persebaya vs Sriwijaya Indosiar

22/04/2018 Minggu 19.30 Liga Inggris Arsenal vs West Ham United bein Sport 1

22/04/2018 Minggu 20.00 Serie A Lazio vs Sampdoria Jak TV

22/04/2018 Minggu 22.30 Liga Inggris West Bromwich vs Liverpool bein Sport 3

22/04/2018 Minggu 22.30 Liga Inggris Manchester City vs Swansea bein Sport 1

23/04/2018 Senin 01.45 La Liga Atletico Madrid vs Real Betis bein Sport 2

23/04/2018 Senin 02.00 Ligue 1 Bordeaux vs PSG bein Sport 3

23/04/2018 Senin 18.30 Liga 1 Bhayangkara FC vs Persela Lamongan Indosiar

*Keterangan: Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan dari pengelola program atau TV.