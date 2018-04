Utang Global Sentuh Titik Tertinggi Sepanjang Sejarah, Mayoritas Utang Negara-negara Maju

Laporan Reporter Kontan, Titis Nurdiana

TRIBUNJABAR.ID, WASHINGTON DC - Utang global mencapai rekor baru di 2018. Catatan Dana Moneter International atau International Monetery Fund (IMF), utang global saat ini mencapai US$ 164 triliun.

Angka ini mencapai 225% dari gross domestic product (GDP) dunia.

“Ini merupakan rekor tertinggi utang dibandingkan tahun 2016. Dan mayoritas utang dilakukan oleh negara-negara maju,” ujar Tobias Adrian, Financial Counsellor and Director for The Monetary and Capital Market IMF, Rabu (18/4/2018)

Menurut laporan IMF bertajuk Global Financial Stability Report: A Bumpy Road Ahead April 2018, kontribusi utang China sejak tahun 2007 mencapai 43% atas total utang global.

Dalam 10 tahun terakhir, negara-negara berkembang juga turut bertanggung jawab atas kenaikan utang global tersebut.

Utang negara berkembang, menurut Adrian, saat ini hampir 50% dari GDP. Di masa lalu, persentase ini diindikasikan dalam kondisi krisis.

Baca: Saat Dibekukan, Rekening First Travel Masih Ada Rp 7 Miliar Mengapa Sekarang Tinggal Rp 1,3 Juta?

Baca: Mahfud MD Posting Politikus Koruptor: Diarak di Depan Umum dan Dijadikan Tontonan

Bahkan, untuk negara-negara maju, rasio utang terhadap GDP lebih dari 105% merupakan rasio yang tinggi sejak perang dunia kedua.