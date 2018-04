Mohamed Salah Beberkan Rahasia Tampil Moncer bersama Liverpool

TRIBUNJABAR.ID - Keganasan Mohamed Salah bersama Liverpool musim ini jelas mengundang perhatian semua orang.

Mohamed Salah hingga kini telah mencetak 40 gol di semua kompetisi bersama Liverpool.

Jumlah yang fantastis mengingat Salah berposisi sebagai pemain sayap dan bukan striker.

Salah pun mengakui bahwa ia memiliki kiat tersendiri agar terus tampil maksimal bersama Liverpool.

"Saya selalu berusaha melihat kelemahan saya dan memperbaiki itu semua agar bisa lebih baik lagi sebagai individu dan pemain pada umumnya," kata Salah seperti dilansir BolaSport.com dari Four Four Two.

"Anda bisa melihat bahwa fisik saya, penyelesaian akhir saya lebih baik sebelumnya karena saya sudah nyaman bermain di lapangan," ujar Salah.

Salah juga berterima kasih kepada rekan-rekannya di Liverpoolyang membantunya mencapai performa maksimal musim ini.

Ia merasa bahwa musim ini berjalan begitu hebat.

Hal ini sebagian besar karena cara Liverpool bermain sepanjang musim ini.

Selain itu, rekan-rekan setim Mohamed Salah juga terus memberikan dukungan baik di luar maupun dalam lapangan.

Dukungan mereka membuat Salah selalu ingin mengembangkan permainannya saat ini.