Indonesia Marketeers Festival 2018 di Kota Bandung Usung Tema Kekinian

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Kemal Setia Permana

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Indonesia Marketeers Festival kembali digelar oleh MarkPlus, Inc. dan Marketeers.

Pesta para sales, service, dan promosi tahun 2018 ini sekaligus menandai edisi keenam setelah pertama dimulai pada 2013 lalu dengan tetap menggunakan format roadshow di 17 kota utama di Indonesia.

Khusus untuk tahun ini di Bandung, Indonesia Marketeers Festival 2018 membawakan tema Marketing di Jaman Now, dengan tagline Indonesia WOW!, Bandung NOW!.

‎"Tema-tema tersebut dikemas dengan isu terkini yang tengah hangat di masyarakat, seperti isu disrupsi teknologi, pilkada serentak, sampai genderang pilpres yang akan digelar tahun depan. Semuanya disajikan lewat konsep Entrepreneurial Marketing Compass and Canvas dan Citizen 4.0," ujar Founder & Chairman MarkPlus, Inc. Hermawan Kartajaya di acara yang digelar di kawasan Bandung Utara, Kamis (19/4/2018).

Isu-isu tersebut, menurut Hermawan, sangat relevan dengan lanskap bisnis di setiap daerah di Indonesia karena tahun ini diadakan pilkada serentak di seluruh Nusantara.

Pasalnya, dengan keberadaan pilkada di daerah tersebut, masyarakat lebih menahan diri untuk mengeluarkan pendapatannya di sektor konsumsi.

Sehingga tahun ini berbagai diprediksi akan mengeluarkan tenaga ekstra untuk mendorong penjualan mereka.

"Indonesia Marketeers Festival 2018 hadir untuk memberikan insight dan strategi menarik bagaimana penjualan tetap positif walau kondisi ekonomi sangat sulit diprediksi," katanya.

Yang berbeda dengan Indonesia Marketeers Festival 2018 di Bandung, adalah karena terdapat penganugerahan Marketeer of The Year 2018, yang merupakan suatu penghargaan yang diberikan kepada seseorang yang berhasil menerapkan ‘marketing spirit’ secara luar biasa dan membawa dampak positif bagi perusahaan, masyarakat, dan juga menjadi teladan bagi para pemasar lainya.

Selain itu, ada juga penganugerahan Sales Person Of The Year, Service Person Of The Year dan Field Promoter Of The Year dari berbagai kategori industri di Kota Bandung.

Demikian pula halnya untuk sektor pelayanan publik, ada penganugerahan Public Service Excellence Award kepada individu dari instansi di Jawa Barat yang dianggap berhasil melakukan terobosan.

Dalam acara ini, Kepala Wilayah BRI Bandung, Fakran Umran, terpilih sebagai Marketeers of The Year 2018.