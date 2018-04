Deputi Direksi BPJS Kesehatan Jawa Barat Terima Penghargaan Bergengsi MarkPlus Inc

Gubernur Jawa Barat bersama Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Jawa Barat di ajang penghargaan yang dilaksanakan oleh MarkPlus Inc.

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - BPJS Kesehatan terpilih sebagai nominator Industry Marketing Champion Bandung 2018 untuk sektor Insurance dalam ajang penghargaan Industry Marketing Champion dan Marketeer of The Year Bandung 2018 yang diselenggarakan oleh MarkPlus, Inc bekerja sama dengan Marketeers dan Indonesia Marketing Association (IMA) pada tanggal 19 April 2018 di Grand Mercure Hotel Bandung.

Penghargaan ini diberikan kepada tokoh-tokoh pemasaran di kota-kota besar di Indonesia yang telah menunjukkan “Marketing Spirit” yang tinggi, serta mampu memberi dampak yang besar pada kinerja bisnis perusahaan dan masyarakat secara luas.

Tokoh-tokoh tersebut dinilai juga telah berhasil membawa dampak positif signifikan khususnya terhadap kinerja perusahan dimana yang bersangkutan berkarya maupun terhadap masyarakat luas pada umumnya.

Salah satu strategi pemasaran yang digunakan BPJS Kesehatan yaitu dengan membangun dan meningkatkan sinergi seluruh stakeholder untuk membangun mindset bahwa Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) adalah milik bersama, sebagai upaya mempercepat capaian Universal Health Coverage (UHC) Provinsi Jawa Barat.

Hal tersebut dapat dilihat pada capaian kepesertaaan BPJS kesehatan yaitu dengan adanya penambahan peserta baru selama tahun 2017 sebanyak 2.486.099 di Provinsi Jawa Barat dan 1.589.490 (22 kab/kota) untuk wilayah kerja Kedeputian Wilayah Jawa Barat.

Dan integrasi Jamkesda ke Program JKN-KIS untuk seluruh kota/kab di Wilayah Kedeputian Jawa Barat (22 kab/kota) sejumlah 1.506.020 jiwa pada tahun 2017, serta pencapaian Universal Health Coverage (UHC) dengan kepesertaan lebih dari 95% populasi penduduk untuk Kota Cirebon, Kota Bandung dan Kota Sukabumi s.d 1 April 2018.

“Capaian yang kami raih ini tidak lepas dari dukungan dan peran serta Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota serta StakeHolder di Wilayah Jawa Barat’’ ujar Deputi Direksi Wilayah Jawa Barat, Mohammad Edison.

Informasi lainnya mengenai pendaftaran menjadi peserta JKN-KIS PBPU/Mandiri dapat dilakukan melalui Care Centre di 1500 400, website BPJS Kesehatan, Kantor Kecamatan serta dapat mendownload Aplikasi Mobile JKN di Google Play Store dan Apple Store.

Aplikasi ini sangat mempermudah masyarakat, baik yang sudah menjadi peserta maupun yang belum menjadi peserta JKN-KIS, di dalamnya terdapat fitur-fitur yaitu PENDAFTARAN PESERTA JKN-KIS, PERUBAHAN DATA PESERTA, PENGECEKAN TAGIHAN JKN-KIS, RIWAYAT PEMBAYARAN IURAN JKN-KIS, MENAMPILKAN NOMOR VIRTUAL ACCOUNT PESERTA, PEMBAYARAN VIA MOBILE DAN PANDUAN PEMBAYARAN, SKRINING KESEHATAN, INFORMASI SEPUTAR PROGRAM JKN-KIS, serta INFO RUMAH SAKIT DAN PUSKESMAS/KLINIK/FASILITAS KESEHATAN (FASKES) PRIMER LAINNYA YANG BEKERJASAMA DENGAN BPJS KESEHATAN. Peserta JKN-KIS mendapatkan kemudahan dalam beberapa jenis pelayanan administrasi tanpa harus jauh-jauh datang dan antri di Kantor BPJS Kesehatan.