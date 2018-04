Canda Jokowi, Lebih Sering Lihat Baliho Cak Imin Dibandingkan Asian Games

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengikuti rapat terbatas terkait perkembangan persiapan Asian Games bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat.

Dalam rapat terbatas tersebut Jokowi membahas mengenai Asian Games yang belum kelihatan gairahnya untuk masyarakat.

Baca: Ini Alasan Anak Tukang Gali Kubur yang Lolos SNMPTN di Unpad Ingin Menjadi Dokter

"Bahwa the look of the games, the feel of the games, demam dan gairah masyarakat untuk Asian Games itu belum kelihatan." Ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno di RSUD Tarakan, Jakarta, (18/4/2018).

Sandi mengatakan Presiden Jokowi memerintahkan dalam 120 hari kedepan masyarakat harus sudah merasakan demam Asian Games.

Baca: Pertimbangkan Usulan Penggantian 4 Wali Kota, Sandi:Kerja yang Benar, Jangan H2C, Harap-harap Cemas

"Dan kita harapkan dengan perintah langsung dari Presiden tadi kita akan giat 120 hari ke depan untuk pastikan masyarakat ini mulai terasa demamnya." Katanya.

Baca: Muda dan Berbahaya, Ini Formasi Pemain Muda Persib yang Menakutkan Lawan!

Presiden Jokowi memastikan Asian Games harus menjadi topik utama bagi seluruh rakyat Indonesia, Presiden memerintahkan Sandi untuk memasang informasi Asian Games di Billboard.

"Presiden ingin pastikan bahwa Asian Games ini akan menjadi topik utama dari penyelenggaraan bagi seluruh rakyat Indonesia."