Tren Blush On Demam, Ini Cara Meriasnya Sesuai Bentuk Wajah Anda

Penggunaan lipstik sebagai blush on di pipi.

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Penggunaan blush on demam marak digunakan oleh wanita masa kini untuk membuat penampilannya tampak lebih segar.

Blush on yang awalnya hanya digunakan di bagian pipi, kini banyak digunakan di bagian bawah mata, hingga ada sebutan blush on demam.

Sebutan blush on demam yang terinspirasi dari wanita Korea, mulai di ikuti oleh perempuan di Indonesia.

Trainer Make Over, Sheila mengatakan untuk penggunaan blush on sebaiknya ditentukan oleh jenis wajah, jangan sampai asal memoles blush on.

"Bentuk wajah oval, bulat, persegi, segitiga, dan panjang memiliki cara yang berbeda untuk penggunaan blush on," ujar Sheila di Graha XL, Jalan RE Martadinata No 7, Rabu (18/4/2018).

Tancap Gas, Ezechiel NDouassel Jadi Top Skor dan Samai Torehan Golnya di Musim Lalu https://t.co/1KStboNVk4 via @tribunjabar — Tribun Jabar (@tribunjabar) April 18, 2018

Terkadang, ada perempuan yang memaksakan model blush on yang sedang kekinian dan sebenarnya tidak cocok untuk wajahnya.

Oleh karena itu Sheila memberikan penjelasan cara menggunakan blush on berdasarkan bentuk wajah :

1. Wajah Oval

Sapukan blush on pada tulang pipi, lalu ratakan mendatar ke arah pelipis

2. Wajah Bulat

Sapukan blush on mulai dari bagian tengah pipi ke arah luar sepanjang tulang pipi. Tarik ke arah pelipis dan mulut untuk memberi kesan tajam pada wajah.

3. Wajah Persegi

Sapukan blush on di bawah tulang pipi dan ratakan ke arah bagian atas telinga, baurkan sampai ke rahang, usahakan jangan lebih rendah dari cuping hidung.

4. Wajah Segitiga

Sapukan blush on mulai dari bagian tengah pipi ke arah luar secara mendatar ke arah telinga. Ratakan sedikit di bagian tengah kening dan dagu.

5. Wajah Panjang

Sapukan blush on mulai dari tulang pipi, terutama bagian sisi wajah. Ratakan secara mendatar ke arah pelipis, baurkan sedikit ke arah rahang untuk memberikan kesan tirus.

Nah, cukup mudah untuk dipraktikan bukan? Selamat mencoba !