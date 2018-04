KPU Jabar Umumkan Jumlah Daftar Pemilih Tetap pada 20 April Mendatang

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ferry Fadhlurrahman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Setelah memperbaiki data beberapa minggu lalu, KPU Jabar akan tentukan jumlah pemilih pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Jawa Barat pada 20 April mendatang.

Penetapan itu diawali penghitungan pemilih di tingkat kabupaten/kota pada tanggal 19 April nanti.

"Kalau di kabupaten/kota menetapkan by name by adress, kami tinggal merekap," ujar Komisioner Divisi Pemutakhiran Data Pemilih KPU, Ferdiman Bariguna, di Kantor KPU, Rabu (18/4/2018).

Ferdiman Bariguna mengatakan pada dasarnya jumlah pemilih dari Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak akan jauh berbeda.

Polda Jabar Tangkap Pelaku Utama Kasus Miras Oplosan di Cicalengka https://t.co/1OAL5vZiuA via @tribunjabar — Tribun Jabar (@tribunjabar) April 18, 2018

Bahkan ia lebih berharap akan ada pengurangan untuk data DPS.

Alasannya jika jumlah pemilih di DPS berkurang saat penentuan DPT maka akurasi dari jumlah pemilih di Jawa Barat meningkat dan kemungkinan besar tepat.

Baca: Korban Tewas Insiden Jembatan Runtuh di Tuban Ternyata Bukan Karena Benturan

"Berubahlah, makin akurat dan mudah-mudahan berkurang ya (di DPS). Karena yang wafat, yang pindah dan yang ganda dicoretin," ujar Ferdiman Bariguna.

Jumlah pemilih di DPS se-Jawa Barat berjumlah sekitar 31,7 juta. (*)