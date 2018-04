TelkomGroup Dukung Transformasi Perbankan Berbasis Digital

Dok TelkomGroup

Direktur Enterprise and Business Service Telkom Dian Rachmawan (ketiga dari kiri) didampingi EVP Divisi Enterprise Service Telkom Siti Choiriana (kedua dari kiri) dan Dirut telkomsigma Judi Achmadi (paling kanan) saat berbincang-bincang dengan Dirut Bank BPD DIY Bambang Setiawan (paling kiri), Staf Ahli Direksi Bagian Syariah & Manajemen Resiko LPPI Edy Setiady (keempat dari kiri), Senior Executive Analyst for Deputy Commisioner of Banking Supervisor IV OJK Roberto Akyuwen, Dirut Bank Sumut Edie Rizliyanto di sela-sela event bertajuk Transformasi Perbankan Berbasis Digital di Hotel Pullman Thamrin Jakarta, Kamis (12/4).