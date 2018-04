Siap-siap Insurgent! The S.I.G.I.T Bakal Siapkan Album Baru Tahun Ini

Personel The S.I.G.I.T yaitu Rektivianto Yoewono (vokal dan gitar), Aditya Bagja Mulyana (bass), Farri Icksan Wibisana (gitar), dan Donar Armando Ekana (drum)

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Bagi para penyuka band indie, nama The S.I.G.I.T tentu sudah tak asing lagi didengar.

The S.I.G.I.T merupakan singkatan dari The Super Insurgent Group of Intemperance Talent merupakan band rock yang menjadi panutan anak muda Bandung.

Personel The S.I.G.I.T yaitu Rektivianto Yoewono (vokal dan gitar), Aditya Bagja Mulyana (bass), Farri Icksan Wibisana (gitar), dan Donar Armando Ekana (drum) telah berteman sejak SMP, dan tetap bertahan selama 12 tahun.

Album yang telah dikeluarkan oleh The S.I.G.I.T adalah Visible Idea of Perfection (2007), Hertz Dyslexia (2009), dan Detourn (2013).

Personel The S.I.G.I.T yaitu Rektivianto Yoewono (vokal dan gitar), Aditya Bagja Mulyana (bass), Farri Icksan Wibisana (gitar), dan Donar Armando Ekana (drum) (istimewa)

Baca: Selain Razia, Ini yang Dilakukan Polres Purwakarta untuk Memutus Mata Rantai Miras

Nah bagi para The Insurgent tentunya Anda sudah tak sabar kan menantikan album terbaru dari The S.I.G.I.T ?

Ditemui di Cups Coffee and Kitchen, Jalan Trunojoyo No 25, Selasa (17/4/2018), vokalis The S.I.G.I.T Rekti Yoewono mengatakan saat ini bandnya tengah menyiapkan album terbaru.

"Di album ini kami memberikan sesuatu yang baru untuk para Insurgent. Kami menggunakan instrumen baru dengan cara yang lain," ujar pria berkacamata ini.

Jika biasanya The S.I.G.I.T membuat lagu dengan bahasa Inggris, kali ini Rekti menciptakan dua lagu berbahasa Indonesia lho.