Bikin Merinding, Konser Burgerkill dalam Format Orkestra Sukses Catat Sejarah Baru

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Kemal Setia Permana

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Sebuah konser musik metal yang diimpikan Burgerkill, akhirnya terealisasi juga.

Konser yang bertajuk DCDC x Hellshow Killchestra yang digelar di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), Minggu (15/4/2018) malam, itu benar-benar telah menjadi torehan sejarah baru bagi musik metal nusantara bahkan seantero Asia.

Band metal asal Bandung, yang selalu didukung penuh oleh fans beratnya, Begundal, ini telah sukses menggelar konser yang mengolaborasikan musik metal dengan iringan komposisi orkestra.

‎Ribuan para Begundal yang menjadi saksi pergelaran band yang dibesut Vicky (vokal), Ebenz (gitar), Agung (gitar), Ramdhan (bass) dan Putra (drum), itu sudah tentu dibuat sangat terpuaskan.

Semua personel Burgerkill tampil bak tanpa cela.

Enam lagu pertama dilibas memuaskan energi pembuka para begundal yakni Darah Hitam Kebencian, Under The Scars, Sakit Jiwa, Shadow of Sorrow, Rendah dan House of Greed.