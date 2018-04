Isyana Sarasvati Tampil Menghibur di Cirebon hingga Terus Diikuti Warga Saat Masuk Mobil

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON- Isyana Sarasvati sukses menghibur para pengunjung yang memadati Atrium I Grage Mall, Jalan Tentara Pelajar, Kota Cirebon, Sabtu (14/4/2018) malam.

Ia tampak anggun mengenakan pakaian serba hitam, yakni dress dan stocking.

Puluhan penonton yang hadir dalam acara Yamaha Motor Show itupun tampak larut dalam lagu-lagu yang dinyanyikan Isyana Sarasvati.

Mereka terdengar bernyanyi bersama menemani gadis kelahiran Bandung, 2 Mei 1993, itu.

Misalnya, Keep Being You, Tetap Dalam Jiwa, dan Kau Adalah.

Selain itu, para penonton juga tampak terhibur saat Isyana Sarasvati menyanyikan lagu di album pertama dan keduanya.

Di antaranya, Pesta, Mad, Sekali Lagi, Lembaran Baru, dan Terpesona.

Dalam kesempatan itu, para pengunjung terlihat mengabadikan penampilan Isyana Sarasvati memakai kamera ponselnya.

Isyana menutup penampilannya dengan menyanyikan lagu Kau Adalah.

"Terima kasih Isyanation Cirebon, kalian luar biasa. Pulangnya hati-hati ya," kata Isyana Sarasvati saat mengakhiri penampilannya.

Beberapa petugas keamanan mengawal ketat saat Isyana meninggalkan panggung.

Saat hendak memasuki mobil putih berpelat nomor D 25 ISY, beberapa penonton tampak masih mengikuti Isyana Sarasvati. (*)