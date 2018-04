Supardi Nasir Dihukum Empat Laga Tak Boleh Main, Ini Penyebabnya

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Persib Bandung akan kehilangan pemain petingnya yakni Supardi Nasir dalam empat laga ke depan.

Supardi Nasir adalah sosok sentral dalam skuat Persib Bandung.

Selain menjabat sebagain kapten tim, ia kini memiliki posisi baru di skema permainan Persib yakni di lini sayap.

Dalam tiga awal Persib, Supardi memainkan peranan tersebut.

Absennya Supardi Nasir dalam empat laga sebagai akibat menanduk wasit Dwi Purna Adi Wicaksana.

Merunut kepada surat keputusan Komite Disiplin PSSI Liga 1 dengan nomor 010/L1/SK/KD-PSSI/IV/2018, tertanggal 11 April 2018, Supardi melakukan pelanggaran karena terbukti menanduk wasit Dwi Purba Adi Wicaksana saat pertandingan menghadapi Mitra Kukar pada pekan ke-3 Go-Jek Liga 1 2018, Minggu 8 April 2018.

Baca: Nasib Pilu Michael Essien, Digantung Persib Bandung dan Daya Tarik Merosot, Klub Lain Tak Mau Lirik

Baca: Layanan SIM Keliling Polres Bandung 13 April 2018 Ada di Baleendah

"Merujuk kepada pasal 50 ayat 1 (b) dan ayat (2) Kode Disiplin PSSI. Sdr. Supardi dihukum larangan bermain sebanyak 4 (empat) pertandingan, pada pertandingan: Arema FC vs PersibBandung, tanggal 15 April 2018; Persib Bandung vs Borneo FC, tanggal 21 April 2018; Persija Jakarta vs Persib Bandung, tanggal 28 April 2018; Madura United vs Persib Bandung, tanggal 4 Mei 2018," tulis surat keputusan Komite Disiplin PSSI bertandatangan Ketua Komite Disiplin PSSI, Asep Edwin Firdaus.

Selain hukuman dilarang berlaga selama empat pertandingan, Supardi Nasir dijatuhi denda sebesar Rp. 50 juta.