Bawakan Lagu Led Zepellin, Fariz RM Akui Terpengaruh Euforia Musik Rock Blues Tahun 70'an

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ery Chandra

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Led Zepplin yang merupakan grup musik rock dari Inggris yang dibentuk bulan September 1968, merupakan satu di antara musisi dunia yang menjadi inspirasi dari Fariz Rustam Munaf.

Fariz RM sapaan karibnya menampik hanya disebut terpengaruh dari musik Jazz, karena ia dengan bangga tumbuh bersama dengan musik blues dan rock yang merajai era 1970-an.

"Saya besar diera 70-an, eranya blues. Tapi banyak yang enggak tahu pengaruh musik legendaris tahun 70-an. Sangat besar dalam karir musik saya," ujar Fariz RM, di Ballroom Hotel Intercontinental, Jalan Resor Dago Pakar, Bandung, Jumat (13/4/2018), malam.

Fariz menuturkan akan membawakan secara khusus lagu dari Band Led Zepplin yang banyak mempengaruhinya ketika ia mulai beranjak dewasa.

"Saya akan membawakan dua buah lagu dari tahun 70-an. Dengan cara kami. Lagunya adalah dari Led Zepplin berjudul Stairway to Heaven dan Another Brick in The Wall," ujar Fariz RM. (*)