Grab Akuisisi Uber, Gojek Berpeluang Kuasai Pasar Indonesia

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON - Diakuisisinya Uber oleh Grab menjadi peluang bagi GoJek.

Kesempatan GoJek untuk memimpin pasar Indonesia pun semakin terbuka lebar.

"Berkurangnya kompetisi membuat peluang semakin besar," kata VP Corporate Communications Go Jek, Michael Say, saat ditemui usai pembukaan Go Food Festival di CSB Mall, Jl Cipto Mangunkusumo, Rabu (11/4/2018).

Saat ini, kata Michael, jumlah mitra pengemudi GoJek di seluruh Indonesia mencapai lebih dari 900 ribuan.

Selain itu, tercatat 125 ribuan para pengusaha kuliner yang terdaftar di layanan Go Food dan 30 ribuan penyedia layanan lainnya.

GoJek sendiri telah hadir di 50 kota di Indonesia.

"Jumlah itu kemungkinan bertambah, karena mitra Uber banyak yang bergabung ke GoJek," ujar Michael Say.

Dikutip dari laman kompas.com, Grab secara resmi mengakuisisi Uber per 26 Maret 2018.

Selain itu, seluruh layanan transportasi Uber dialihkan ke Grab mulai 8 April 2018.