Bikin Heboh, Benarkah Ratu Inggris Elizabeth II Keturunan Nabi Muhammad?

TRIBUNNEWS.COM - Sebuah kabar mengejutkan belakangan beredar di internet maupun media sosial.

Penguasa tertinggi monarki Inggris saat ini, yakni Ratu Elizabeth II, disebut merupakan keturunan dari Nabi Muhammad.

Bila anda mengetikkan kata Queen Elizabeth dan Muhammad sebagai kata kunci di Google, maka artikel terkait hal ini akan bermunculan.

Sejumlah media, baik dari Inggris, seperti The Daily Express, The Daily Mail, maupun media-media Asia, seperti Times of India, menulis soal kabar ini.