Alat Masak Ditabuh, Go Food Festival Cirebon Pun Resmi Dibuka

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON - VP Operation and Business Development Go Food Festival, Brata Santoso dan VP Corporate Communications Go Jek, Michael Say membuka Go Food Festival di CSB Mall, Jl Cipto Mangunkusumo, Kota Cirebon, Rabu (11/4/2018).

Pembukaan itu ditandai dengan menabuh sejumlah peralatan masak.

"Go Food Festival ini komitmen kami mendukung UMKM di bidang kuliner untuk meningkatkan skala bisnisnya," kata VP Operation and Business Development Go Food Festival, Brata Santoso, saat menyampaikan sambutannya.

Ia mengatakan, para pengusaha tidak perlu menyiapkan dana besar di muka untuk biaya sewa both dan jasa pelayanan.

Pasalnya, Go Jek menyiapkan seluruh kebutuhan dari mulai both hingga peralatan memasak.

"Biasanya kebutuhan cukup memberatkan bagi para pebisnis mikro. Di sini kami fasilitasi mereka," ujar Brata Santoso.

Go Food Festival mengusung konsep pusat jajanan serba ada (pujasera).

Terdapat puluhan tenant yang menjajakan makanan dan minuman.

Menurut Brata, seluruh tenant itu merupakan mitra Go Food yang menjadi favorit para pengguna aplikasi Go Jek.

"Kegiatan ini digelar selama satu tahun," ujar Brata Santosa.