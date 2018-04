2 Hal Ini Selalu Jadi Prioritas Go Jek, Dijaga agar Selalu Seimbang

Pembukaan Go Food Festival di CSB Mall, Jalan Cipto Mangunkusumo, Rabu (11/4/2018).

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON- VP Corporate Communications Go Jek, Michael Say, memastikan Go Jek selalu memprioritaskan kenyamanan seluruh mitranya dalam mencari nafkah.

Selain itu, Go Jek juga selalu memberi perhatian khusus kepada para pengguna aplikasi Go Jek.

"Kami selalu berusaha agar perhatian terhadap dua pihak itu seimbang," kata Michael Say saat ditemui usai pembukaan Go Food Festival di CSB Mall, Jalan Cipto Mangunkusumo, Rabu (11/4/2018).

Ia mengatakan, hal itu dilakukan untuk menyeimbangkan suplay dan demand.

Tujuannya agar para pengemudi merasa nyaman saat mencari nafkah dan pengguna aplikasi nyaman karena pelayanan maksimal.

Terkait Permenhub Nomor 108 Tahun 2017, Michael mengakui efeknya lebih dirasakan para pengemudi, bukan pihak yang menyediakan aplikasi.

Go Jek sendiri telah menyosialisasikan Permenhub itu kepada para mitranya.

Dari mulai pengemudi hingga pelaku usaha dalam layanan Go Food.

Sejauh ini, Permenhub 108 tersebut tidak berdampak bagi layanan aplikasi Go Jek.

"Aktivitas para pengguna maupun mitra Go Jek juga masih berjalan lancar," ujar Michael Say. (*)