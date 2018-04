Bos Honda Respol Berkomentar Soal Permintaan Maaf Marc Marquez yang Ditolak Kru Yamaha

TRIBUNJABAR.ID - Bos Honda, Alberto Puig mengomentari penolakan yang dilakukan para kru Movistar Yamaha untuk menemui Valentino Rossi.

Pada GP Argentina 2018, ada beberapa hal yang menarik dan salah satunya adalah insiden antara Marc Marquez dan Valentino Rossi.

Setelah balapan berakhir, Marquez ingin meminta maaf kepada Rossi, namun ditolak oleh kru Movistar Yamaha.

Puig mengomentari perlakuan para kru dari tim Movistar Yamaha yang tidak mengizinkan Marquez untuk meminta maaf secara langsung kepada Rossi.

"Baiklah, ketika Marc datang ke pit (garasi Movistar Yamaha), hal yang pertama diucapkan adalah dia (Marquez) ingin minta maaf," ucap Puig yang dilansir BolaSport.com dari Crash.

Unbelievable scenes at the #ArgentinaGP as @marcmarquez93 heads to @ValeYellow46's box to apologise