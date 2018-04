Tak Hanya di Cicalengka, di Kota Bandung Pun Miras Oplosan Bikin Orang Tewas, Total 24 Orang Tewas

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mega Nugraha

TRIBUNJABAR.ID,BANDUNG - Tak hanya di Cicalengka dan Majalaya, Kabupaten Bandung yang membuat 21 orang tewas, di Kota Bandung pun miras oplosan mengakibatkan tiga orang tewas. Dengan demikian total korban tewas akibat miras oplosan yang dikemas dalam bungkus plastik maupun botol, dalam empat hari terakhir ini mencapai 24 orang.

Tiga korban tewas di Kota Bandung adalah Dadang ‎Setiawan (45), Yeye (60), dan Rohendi (43), semuanya warga Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung.‎ Ketiganya mengkonsumsi miras oplosan berwarna kuning pada Sabtu (7/4/2018) dan Minggu (8/4/2018), meninggal setelah sempat dirawat di rumah sakit berbeda.

Baca: Sebelum UNBK, Siswa SMA 11 Garut Bentuk Lingkaran di Sekitar Alun-Alun Garut, Ada Apa?

Dalam kasus tiga orang tewas di Kota Bandung, satu penjual miras oplosan diamankan dan ratusan botol miras oplosan warna kuning disita.

Menurut pantauan Tribun, miras oplosan yang disita Polrestabes Bandung tersebut berwarna kuning dan putih. Mirip seperti miras ‎oplosan yang dikonsumsi oleh 21 orang yang tewas di Kabupaten Bandung.

Pemain Muda Persib Ini Girang Diberi Kesempatan Bermain oleh Mario Gomez https://t.co/h7DdKkuwAK via @tribunjabar

"Dari warna, kemungkinan sama (dengan yang di Kabupaten Bandung)," kata seorang penyidik Satreskrim Polrestabes Bandung di Jalan Merdeka, Senin (9/4/2018).

Hasil Persib Vs Mitra Kukar: Maung Bandung Raih 3 Poin, Oh In-Kyun Puji Rekan Setim https://t.co/AQ9elFWIdo via @tribunjabar