Peluang ke Liga Champions Musim Depan, Conte Pasrah Seusai Chelsea Imbang 1-1 Lawan West Ham United

TRIBUNJABAR.ID, LONDON - Hasil tak memuaskan kembali dialami Chelsea setelah hanya bermain imbang 1-1 melawan West Ham United, Minggu (8/4/2018).

Terkait hal ini, manajer Antonio Conte mengaku pasrah dengan peluang Chelsea lolos ke Liga Champions musim depan.

Saat ini dikutip Tribunjabar.id dari BolaSport.com, Chelsea berada di peringkat kelima klasemen sementara Premier League, kasta teratas Liga Inggris, dengan koleksi 57 poin.

The Blues berjarak 10 poin dengan Tottenham Hotspurs di peringkat keempat atau batas akhir zona Liga Champions.

"Kami harus realistis. Jika kami tak mampu memenangi pertandingan, apa lagi yang bisa kami ucapkan?" ujar Conte dikutip BolaSport.com dari Four Four Two.

Dalam lima pertandingan terakhir di Liga Inggris, Eden Hazard dkk hanya bisa meraih satu kemenangan, satu imbang dan tiga kekalahan.

Tentunya ini bukan hasil yang baik untuk juara bertahan Liga Inggris ini.

"Saya lebih senang mengatakan bahwa kami tengah bekerja untuk menghasilkan perbaikan, tetapi kami harus memenangi pertandingan jika ingin meraih target," ucap pelatih asal Italia ini menambahkan.