Mau Menikmati Kuliner Bandung Sambil Karaokean? Warugo Tempatnya

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Fasko Dehotman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Kawasan Buahbatu, tampaknya menjadi kawasan yang memanjakan warga Kota Bandung.

Berbagai tempat perbelanjaan seperti galeri souvenir hingga kafe, banyak yang berdiri di sana.

Bahkan masing-masingnya, berlomba-lomba untuk mencari perhatian para pelancong yang bertandang ke Bandung.

Satu di antara kafe kekinian yang sedang hits di sana adalah Warugo (Warung Good to Go) yang berlokasi di Jalan Cijagra No 14 D, Buahbatu, Kota Bandung.

Patokan lokasinya tepat berada di dekat Toko Nolimits Maticshop, dan tidak jauh dari Koperasi Guru Bojongsoang.

Menempati gedung berlantai tiga yang cukup luas, Warugo hadir dengan konsep insdustrial yang dirasakan pas untuk nge-meal dan kongkownya anak muda beserta keluarga.

Keseluruhan interiornya terlihat simple dan minimalis dengan balutan warna putih dan hijau tosca pada setiap dinding bangunannya.