Inilah Pesta Gol Persib Bandung yang Bikin Heboh, Pantas Jonathan Bauman Lakukan Ini Sebelum Tanding

Selebrasi Oh In Kyun dan Jonathan Bauman

Selanjutnya, Persib nyaris memimpin jalannya laga Persib melakukan serangan balik cepat melalui kaki Oh In Kyun pad amenit ke-32.

Dua gol Persib dicetak oleh Jonathan Bauman (52') dan Oh In Kyun (60').

Sayangnya, Supardi Nasir yang menjadi kapten tim gagal menceploskan bola setelah berhadapan one on one dengan kiper Mitra KukarYoo Jaehon.

Sontekan bola melalui kaki kiri Supardi mampu dihalaui oleh kiper asal Korea itu dengan kakinya.