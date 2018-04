Baru Dua Langkah, Rina Langsung Dengar 'Bruk', Tanah Pun Menimpa Rumah, Warung, dan Pom Mini

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNJABAR.ID, RONGGA - Dua rumah dan satu masjid di Desa Cibitung, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat (KBB) tertimpa longsoran tanah dari tebing yang berada di atas bangunan tersebut, Sabtu (7/4/2018) malam.

Longsor di Cibitung, Rongga ini terjadi di dua kampung, yakni Kampung Sukamanah dan Kampung Lamadu. Rina Masripah (31) pemilik rumah yang tertimpa longsor di Kampung Sukamanah RT 02/04, mengungkapkan kejadian berawal dari hujan yang turun terus-menerus sejak sore hingga malam.

"Saya sejak Asar enggak di dalam rumah tapi di warung yang juga tertimpa. Namun, setelah salat Magrib dan Isya hujan semakin besar membuat saya pun keluar ke jalan. Sewaktu melihat ke samping, pagar sudah goyang dan baru dua langkah mau lari sudah terdengar bunyi 'bruk', longsor," katanya di lokasi kepada Tribun, Senin (9/4/2018).

Saat longsor terjadi, Rina mengaku sedang sendirian karena anaknya berada di rumah neneknya, sedangkan suami bekerja di Brunei Darussalam.

"Saya sekarang jadi takut dan memang sebelumnya setiap ada hujan suka was-was, karena dahulu pernah longsor juga tapi kecil," ucapnya seraya menyebut bukan hanya rumah yang tertimpa melainkan warung dan pom mininya.

