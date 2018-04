Syuting 'Reuni Z' di Malam Hari, Ayushita Akui Tak Bisa Tidur

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Harus menjalani syuting di malam hari di sebuah sekolah membuat Ayushita tak bisa tidur.

Di film terbarunya berjudul Reuni Z, Ayushita berperan sebagai Lulu yang merupakan istri dari Tora Sudiro (Jeffri) yang sedang mengalami krisis paruh baya.

Film bergenre komedi horor ini menghabiskan proses syuting selama 18 hari dan kebanyakan syuting dilakukan saat malam hari.

Mengaku penakut, anggota grup Bukan Bintang Biasa (BBB) ini mencari cara apapun supaya tidak tidur di lokasi syuting.

"Aku nggak berani tidur karena lokasinya serem, jadi biar nggak ngantuk, aku makan terus," ujar Ayushita di Mercure City Center, Jalan Lengkong Besar No 8, Jumat (6/5/2018).

Untuk menghilangkan rasa takutnya, selama 18 hari syuting, ia hanya tidur di waktu siang hari.

4 Serba-serbi Tingkah Unik Bobotoh Cantik, dari Cat Rambut Jadi Biru hingga Bertemu Jodoh https://t.co/LdtbgvU14m via @tribunjabar — Tribun Jabar (@tribunjabar) April 8, 2018

Akibat seringnya makan di waktu malam membuat Ayushita mengalami kenaikan berat badan.

Namun pemilik wajah imut ini sudah kembali memiliki berat badan normal setelah syuting.

Di film Reuni Z, Ayushita ditawari langsung oleh sang sutradara, yaitu Soleh Solihun untuk bergabung di filmnya.

Berkarir di dunia layar lebar sudah ditekuni pemilik nama lengkap Ayushita Widyartoeti Nugraha sejak tahun 2005 yang dikenal sebagai sosok Sasha di film Me Vs High Heels.

Baca: Dinda Kanyadewi Jadi Transgender di Film Reuni Z, Kemana-mana Harus Pakai Heels

Ayushita sudah bermain hingga 10 film layar lebar dan mendapatkan penghargaan Indonesian Movie Award 2014 di film Why They Don't Talk About, When They Talk About Love sebagai Aktris Terbaik.