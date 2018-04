Pecah Telur! Persib Bandung Raih Kemenangan Perdana di Liga 1 2018, Jonathan Bauman Tampil Impresif

Selebrasi Oh In Kyun dan Jonathan Bauman

TRIBUNJABAR.ID - Pecah telur ! Persib Bandung meraih kemenangan perdananaya pada pekan ketiga Liga 1 2018.

Anak asuh Mario Gomez itu unggul 2-0 atas tamunya, Mitra Kukar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (8/4/2018).

Dua gol Persib dicetak oleh Jonathan Bauman (52') dan Oh In Kyun (60').

Kedua tim tampil saling menekan seketika peluit tanda dimulainya laga dibunyikan.

Maung Bandung mendominasi jalannya laga dengan menguasai 64 persen bola. Meski demikian, aksi saling serang kedua tim cukup menghibur puluhan ribu penonton di GBLA.

Baca: Tendangan Menukik Oh In Kyun Tambah Pundi Gol Persib atas Mitra Kukar, Skor 2-0

Persib membuka peluang pada menit ke-4 melalui sundulan striker Ezechiel N Douassel, namun sayang masih melambung ke atas mistar gawang.

Selanjutnya, Persib nyaris memimpin jalannya laga Persib melakukan serangan balik cepat melalui kaki Oh In Kyun pad amenit ke-32.

Sayangnya, Supardi Nasir yang menjadi kapten tim gagal menceploskan bola setelah berhadapan one on one dengan kiper Mitra Kukar Yoo Jaehon.

Sontekan bola melalui kaki kiri Supardi mampu dihalaui oleh kiper asal Korea itu dengan kakinya.