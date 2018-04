Jelang Kontra Mitra Kukar, Essien Ikhlas Semangati Persib Bandung

TRIBUNJABAR.ID - Michael Essien yang masih terikat kontrak dengan Persib Bandung menyemangati tim berjulukan Maung Bandung itu.

Seperti yang diketahui walaupun masih dikontrak Persib Bandung, Essien sudah tidak dimainkan.

Meski tidak dimainkan lagi, Essien tetap mencintai tim andalan masyarakat Jawa Barat itu.

Ia memberikan semangat jelang Persib Bandung melawan Mitra Kukar.

Laga ketiga Persib Bandung ini akan digelar pada Minggu (8/4/2018) pukul 18.30 WIB di Stadion Gelora Bandung Lautan Api.

Essien mengunggah foto ia tengah menggendong winger Persib Bandung, Billy Paji Keraf.

Keduanya tengah mengenakan jersey berwarna biru.

Billy Paji Keraf yang digendong Essien berpose mengacungkan tanda peace.

Bersamaan dengan foto tersebut, Essien menuliskan kalimat penyemangat untuk PersibBandung.

He just like to jump on my back @fulgensiusbilly (emoji) Happy Sunday and Good Luck Guys #PersibDay