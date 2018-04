Hasil Babak Pertama Persib Vs Mitra Kukar, Supardi Nasir Buang Peluang Emas

Persib Bandung vs Mitra Kukar

TRIBUNJABAR, BANDUNG - Laga penuh tensi tinggi yang mempertemukan Persib Bandung dan Mitra Kukar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) Kota Bandung, Minggu (8/4/2018) masih tertahan di skor kacamata 0-0 pada babak pertama.

Tuan rumah yang awalnya mendapatkan tekanan dari tim tamu pada awal laga, mampu menekan balik Tim Naga Mekes hingga peluit tanda turun minum dibunyikan.

Terbukti dari 7 tembakan Shoot of target yang dilakukan Supardi Nasir dan kawan-kawan pada babak pertama, sementara tim tamu hanya diberi 2 peluang tembakan.

Secara umum, Maung Bandung mendominasi jalannya laga dengan menguasai 62 persen bola. Meski demikian, aksi saling serang kedua tim cukup menghibur puluhan ribu penonton di GBLA.

Persib membuka peluang pada menit ke-4 melalui sundulan striker Ezechiel N Douassel, namun sayang masih melambung ke atas mistar gawang.

Selanjutnya, Persib nyaris memimpin jalannya laga Persib melakukan serangan balik cepat melalui kaki Oh In Kyun pad amenit ke-32.

Sayangnya, Supardi Nasir yang menjadi kapten tim gagal menceploskan bola setelah berhadapan one on one dengan kiper Mitra Kukar Yoo Jaehon.

Sontekan bola melalui kaki kiri Supardi mampu dihalaui oleh kiper asal Korea itu dengan kakinya.

Sebelum berakhirnya babak pertama, Ezechiel kembali membuka peluang. Namun, bola tandukannya masih membentur keras ke mistar gawang Naga Mekes.