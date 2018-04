Kokedama, Teknik Bertanam Bagi Mereka yang Tidak Punya Lahan Luas

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Tiah SM

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Lahan terbatas atau tak memiliki halaman tapi ingin mempunyai tanaman hias? Itu bisa dengan cara kokedama yaitu media tanaman terbuat dari lumut, tanah, dan kompos yang direkatkan menjadi bola lalu dibalut mos dan diikat melingkar seperti bola sesuai keinginan menggunakan ikat rotan.

Di Bandung kerajinan ini belum populer, terlebih harga bahan bakunya terbilang masih mahal dan impor sehingga belum terlalu banyak disentuh orang.

Co Faunder Hijau Daun, Shinta Yuana Fitria dan Febrianti Wardhani sebagai pencetus kokedama, walau belum setahun sudah banyak yang memesan.

Untuk memperkenalkan kokedama, ia pun ikut serta di acaran ayo nge-workshop do it your self (DIY) di Jalan Naripan 89, Bandung, Sabtu (7/4/2018).

Menurut Shinta pembuatan kokedama ini sebagai satu upaya turut berpartisipasi dalam program go green. Harga satu tanaman yang sudah dalam media kokedama itu mulai dari Rp 60 ribu hingga Rp120 ribu.

"Sebenarnya menggunakan lumut di rumah juga bisa tapi tidak bertahan lama dan langsung mati. Kali ini tahan lama dan berkualitas," ujarnya.