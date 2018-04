Guardiola Sebut Manchester City Belum Siap di Liga Champions

TRIBUNJABAR.ID - Pep Guardiola memberikan pernyataan mengejutkan usai dikalahkan 3-0 dari tuan rumah Liverpool pada leg pertama babak perempat fianl Liga Champions, Rabu (4/4/2018).

Pep Guardiola mulai realistis dengan peluang Manchester Citymeraih gelar Liga Champions musim ini.

Namun, Pep Guardiola juga mengakui bahwa ia tak sepenuhnya kecewa dengan situasi ini.

"Saya rasa kami telah membuat satu langkah lebih maju untuk bermain di Liga Champions," kata Guardiola seperti dilansir BolaSport.com dari Four Four Two.

"Musim lalu, saya melihat Manchester City belum siap bermain di Liga Champions. Musim ini masih sama, tetapi kami sudah selangkah lebih baik," ujar Guardiola.

Musim lalu, Manchester City memang hanya mampu mencapai babak 16 besar Liga Champions usai takluk di tangan AS Monaco.

Kini, Manchester City mampu mencapai babak perempat final, meski memiliki peluang tipis untuk bisa lanjut ke babak berikut.

Akan tetapi, Pep Guardiola tetap berjanji bahwa Manchester Cityakan berjuang ekstra keras selagi masih memiliki kesempatan di leg kedua, Selasa (10/4/2018) di Stadion Etihad.

"Kami masih di Liga Champions dan Anda akan melihat pertandingan hebat saat melawan Liverpool nanti," kata Pep Guardiola.

Kini, Guardiola harus berkonsentrasi terlebih dahulu untuk laga melawan Manchester United di Liga Inggris pada Sabtu (7/4/2018) pukul 23.30 WIB.

Manchester City punya kesempatan memenangi Liga Inggris musim ini di hadapan rival sekota sendiri jika menang atas Manchester United pada laga ini.