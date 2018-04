Kepala Bappenas: Penduduk di Jakarta dan Bandung Bisa Mencapai 75 Juta Jiwa pada Tahun 2045

TRIBUNJABAR.ID - Megapolitan Jakarta-Bandung diperkirakan terbentuk pada 2045 dengan jumlah penduduk mencapai 75 juta orang.

Urbanisasi yang ikut memperbesar populasi di megapolitan ini harus diimbangi pembangunan infrastruktur dan pembangunan sumber pertumbuhan baru di sekitar dua kota tersebut.

Menteri Perancanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI, Bambang Brodjonegoro, memprediksi jumlah penduduk di Jakarta dan Bandung pada pada 2045 mencapai 60 juta sampai 75 juta orang.

"Urbanisasi di Jakarta dan Bandung akan semakin besar karena perkembangan di wilayah Bandung (Jawa Barat) sekarang lebih ke arah utara sedangkan di wilayah Jakarta lebih ke timur sehingga wilayah metropolitan Jakarta-Bandung akan bertemu, menjadi satu area megapolitan," kata Bambang usai menjadi pembicara pada The 1st ITB Centennial and 4th Planocosmo International Conference on Infrastructure Development di Aula Barat kampus Institut Teknologi Bandung (ITB), Rabu (4/4).

Menurut Bambang, Bappenas sedang menyusun dokumen tentang visi Indonesia pada 2045, yakni Indonesia Emas atau 100 tahun kemerdekaan RI. Salah satu konsep yang sedang diproyeksikan adalah perkembangan Jakarta dan Bandung yang diperkirakan semakin menarik pada 27 tahun yang akan datang.

Pada 2045, katanya, Indonesia akan mengalami pertumbuhan penduduk yang besar dan peningkatan diprediksi mencapai 63,4 juta atau 24,7 persen.

Kemudian sekitar 67,1 persen populasi akan tinggal di daerah perkotaan.

Untuk menghadapi perkembangan ini, kata Bambang, Indonesia bisa mencontoh Jepang untuk pengembanganan area megapolitan urban yang berhasil mengembangkan dua kotanya, yakni Tokyo dan Yokohama.

Selama ini, Tokyo telah menjadi Ibukota Jepang, sedangkan Yokohama merupakan kawasan penyangga berupa kawasan industri dan ekonomi.

"Seperti contoh di Tokyo dan Yokohama, dua kota besar yang kemudian jadi wilayah megapolitan. Kita belum memiliki pengalaman seperti itu, kita harus persiapkan infrastrukturnya dari sekarang, baik itu di Jakarta atau di Bandung. Itu poin yang harus saya angkat karena pada saat 2045 urbanisasi di Jawa itu sudah 80 persen," kata Bambang.

Bambang menuturkan sejumlah hal yang harus diantisipasi terkait dengan urbanisasi di Jakarta dan Bandung adalah pembangunan infrastruktur dan penciptaan sumber pertumbuhan baru agar penumpukan pendudukan dan pertumbuhan ekonominya tidak hanya terjadi di satu wilayah.

"Tentunya sektor infrastruktur harus digenjot seperti membangun transportasi massal. Persoalan urbanisasi ini harus benar-benar diantisipasi oleh pemerintah dan urbanisasi ini bukan saja persoalan di Jawa namun juga untuk saat ini sudah menjadi persoalan di semua wilayah Indonesia," katanya.