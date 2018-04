Informasi Tiket Gratis Pesawat Garuda Ternyata Hoaks, Ini Bantahan Garuda Indonesia

TRIBUNJABAR.ID- Garuda Indonesia membantah promo tiket gratis dalam rangka HUT ke-93 Garuda Indonesia.

Promo itu muncul di link portal http://Garuda.com.free-giveaways.us/.

Berdasarkan pantauan Tribun Jabar, Rabu (4/4/2018), laman ini masih memprosikan tiket Garuda gratis.

"We are celebrating our 93rd anniversary and giving away 2 flight tickets!" demikian bunyi promosi di laman itu.

Sukmawati Sebut Kidung, Ternyata Kidung Berbau Mistis, Pernah Digunakan Sunan Kalijaga https://t.co/QMk2C6hyBx via @tribunjabar — Tribun Jabar (@tribunjabar) April 4, 2018

Ada syarat bagi pelanggan untuk mendapatkan tiket gratis itu, yakni menjawab beberapa pertanyaan.

Hingga pukul 19.18 WIB, website itu masih menyediakan 185 tiket gratis pesawat Garuda.

Informasi hoaks mengenai promo tiket Garuda di link portal http://Garuda.com.free-giveaways.us/ (capture/http://garuda.com.free-giveaways.us/)

Pihak Garuda pun membantah menyelenggarakan penerbangan gratis.

Garuda Indonesia menyebut informasi yang disebarluaskan melalui pesan singkat pada link portal http://Garuda.com.free-giveaways.us/ itu tidak valid.

"Garuda Indonesia memastikan bahwa informasi promo tiket tersebut tidak valid dan bukan informasi resmi dari Garuda Indonesia," tulis Garuda Indonesia via rilis yang diterima Tribun Jabar, Rabu (4/4/2018).