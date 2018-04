Jangan Pandang Sebelah Mata, 4 Film Ini Buktikan Karya Anak Bangsa Tak Kalah dengan Hollywood

TRIBUNJABAR.ID - Walau tak setenar film-film Hollywood, namun jangan sesekali memandang sebelah mata film buatan anak bangsa.

Terhitung, beberapa kali film Indonesia masuk kedalam box office dunia serta mendapatkan rating tinggi di IMDB.

Bahkan, beberapa warga mancanegara membuat video reaksi di Youtube ketika menonton trailer ataupun sehabis menikmati film-film Indonesia

Berikut Tribun Jabar rangkum 4 film Indonesia yang mendunia

1. The Raid

The Raid (Istimewa)

Film The Raid garapan sutradara Gareth Evans itu sukses menggemparkan industri film dunia.

Bagaimana tidak, jalan cerita yang menegangkan dibalut dengan seni pencak silat yang indah membuat setiap mata yang melihat film ini tak mampu berkedip.

The Raid dibintangi oleh Iko Uwais, Joe Taslim serta Yayan Ruhiyan.

Kesuksesan film ini dibuktikan dengan diputarnya film yang dirilis 21 Maret 2012 ini dibeberapa ajang festival dunia, seperti Festival Film Internasional Dublin Jameson (Irlandia), Festival Film Glasgow (Skotlandia), Festival Film Sundance (Utah, AS), South by Southwest Film (SXSW, di Austin, Texas, AS), dan Festival Film Busan (Korea Selatan).

Film ini berkisah tentang penyergaban sarang bandar narkobah ole sejumlah polisi khusus.