The SIGIT Bangkitkan Euforia Penonton di Borfest 2018

Aksi The SIGIT di Konser Musik Borfest 2018 yang digelar di Lapangan Pussenif, Kota Bandung, Sabtu (31/3/2018) malam

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Fasko Dehotman

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Konser Musik Borfest 2018 yang digelar di Lapangan Pussenif, Kota Bandung, Sabtu (31/3/2018) malam, turut menampilkan Band The SIGIT sebagai bintang tamunya.

Di konser tersebut, Band The SIGIT dijadwalkan tampil pada pukul 22.00 WIB.

Band bergenre rock yang digawangi oleh Rektivianto Yoewono (vokal dan gitaris), Farri Icksan Wibisana (gitaris), Aditya Bagja Mulyana (bassis), dan Armando "Acil" Donar Ekana (drumer), tampil memukau para penonton yang hadir di konser tersebut.

Pada aksi panggungnya, Band The SIGIT terlihat sangat luar biasa saat membawakan sembilan lagu hits mereka.

Di antaranya adalah "Black Amplifier", "Owl and Wolf", "Midnight Mosque Song", "Live In New York", "Conundrum", "Soul Sister", "Clove Doper", "Money Making", "Detourne", dan "Tired Eyes".

Aksi panggung Band The SIGIT juga semakin sempurna dengan megahnya set panggung dan sound system yang begitu kencang terdengar.

Para personil Band The SIGIT memulai penampilannya dengan lagu pembuka "Black Amplifier" dan "Owl and Wolf".