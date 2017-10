VIDEO-- Meriahnya Acara ''Gramedia Back to Campus'' di Unpad Jatinangor

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Fasko Dehotman

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Dalam rangka menemukan passion anak muda tanah air, toko buku Gramedia menggelar "Gramedia Back To Campus" di Bale Pabukon Universitas Padjajaran (Unpad) Jatinangor, Selasa (17/10/2017).

Acara puncak ini mulai pukul 13.00 WIB-15.00 WIB.

Melalui acara "Gramedia Back To Campus", toko buku yang memiliki jaringan hampir seluruh di wilayah Indonesia tersebut menggelar Talkshow membahas tentang passion para mahasiswa.

Di acara Talkshow tersebut, akan menghadirkan pembicara Yasa Singgih (Owner Men's Republic & Author of "Never Too Young to becomeva Billionare), serta Danny Oei (Authir of "Think Fresh"& CMI GDP).

Para pembicara yang hadir pada kali ini, bercerita dan sharing ilmu kepada para mahasiswa tentang cara menemukan passion dan memilih apa yang ingin dituju sesuai passion tersebut.

Brand Activation Marcom Gramedia, Deuxiemnto, menuturkan selain talkshow peserta diajak mengikuti permainan interaktif.

"Permainan ini juga dalam rangka menghibur peserta yang hadir dan menemukan apa yang dimiliki passion Mereka," ujar Deuxiemnto kepada Tribun Jabar, Selasa (17/10/2017).