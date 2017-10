Sate Kuda Bpk Awan R di Bandung Ini Kebanyakan Disambangi Kaum Adam, Berkhasiat untuk Kejantanan

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Fasko Dehotman

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Kuliner di Bandung tidak hanya ramai ketika siang hari dan menawarkan olahan khas Sunda saja, tapi juga menyediakan menu unik lainnya yang bisa dijumpai di malam hari, satu di antaranya adalah sate kuda.

Selain sate ayam, kambing, dan sapi, Kota Bandung Juga terkenal sebagai penghasil olahan sate kuda yang menggoyang lidah.

Sate yang berbahan dasar daging kuda ini, sering dikonsumsi untuk menambah stamina, alergi kulit, dan mencegah diabetes. Maka tak hayal, sate kuda ini menjadi buruan utama para orang dewasa khususnya kaum Adam.

Bila bertandang ke kawasan Jalan KH Ahmad Dahlan atau lebih dikenal disebut Jalan Banteng, Anda akan menemui satu warung tenda yang menjual sate kuda.

Warung tersebut adalah Sate Kuda Original Bapak Awan R. Sate Kuda Bpk Awan R berlokasi di Jalan Jalan Banteng No 59, Kota Bandung.

Patokannya hanya beberapa meter saja dari Rumah Sakit Muhammadyah dan Kedai Mie Kocok Mang Dadeng. Warung Sate Kuda Bpk Awan R mudah dikenali dari spanduknya yang bergambar seorang penunggang kuda.

Selain itu, terdapat pula spanduk lainnya yang bertuliskan "The Best Protein Of You Sate Kuda Bpk Awan R" pada bagian atas warung tenda.